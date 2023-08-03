У Карелії зек, який повернувся з війни, разом з другом убив 6 людей і підпалив два будинки. ФОТОрепортаж

37-річний Ігор Софонов із товаришем відбував термін за вбивство, грабіж, розбій, зґвалтування та наркотики. Його товариш відбув ув’язненя, а Софонова завербували та помилували, щоб він поїхав воювати в Україну у складі ПВК "Вагнер". Після повернення з війни Софонов з товаришем зарізали 5 чоловіків та одну жінку, а їх будинки спалили, щоб приховати сліди злочину.

Про це у своєму телеграм-каналі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ігорець якимось дивом вижив, повернувся додому і продовжив убивати росіян. Разом зі спільником Софонов спочатку проник в один будинок і вбив там усіх, хто проживає. А потім повторили це ж у сусідському будинку. Загалом зарізали 5 чоловіків та одну жінку. Будинки спалили, приховуючи сліди злочину.

У суді Софонов всіляко намагався наголосити на приналежності до військових. Так, на запитання судді відповідав: "Так точно".

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Схоже, що за необачне рішення про відправку на війну зеків Росія поп'є горя ще чимало. А поки що десь дуже напружився білоруський тил..." - написав Бутусов.









