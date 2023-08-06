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Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова. ФОТО

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У мережі з’явилась інформація про те, що Сили оборони знищили російського вищого офіцера - підполковника Анатолія Матінова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Necro Mancer, із посиланням на російські ресурси. 

Він зазначив: "Випускник НВВКУ, почесний фалерист підполковник Матінов Анатолій Сергійович 1978 р.н. з новосибірського села Блюдчанське взяв участь у маневрених парадах (або парадних маневрах), побував у САР і десь у зоні СВО демілітаризувався".

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Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова 01

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Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    Думаю в статті опечатка, і село в них називається не Блюдчанское, а Ублюдчанское
  • ivan nepupik
    почесний фалерист... я плакаль
  • Баритон Саша
    Земля тобі бетоном, ублюдок кацапський
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