Сили оборони ліквідували російського підполковника Матінова. ФОТО

У мережі з’явилась інформація про те, що Сили оборони знищили російського вищого офіцера - підполковника Анатолія Матінова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Necro Mancer, із посиланням на російські ресурси.

Він зазначив: "Випускник НВВКУ, почесний фалерист підполковник Матінов Анатолій Сергійович 1978 р.н. з новосибірського села Блюдчанське взяв участь у маневрених парадах (або парадних маневрах), побував у САР і десь у зоні СВО демілітаризувався".

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