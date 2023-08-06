1 людина загинула і 5 зазнали ушкоджень: у Сумах Volkswagen зіткнувся з мотоциклом. ФОТО

6 серпня, приблизно о 16 годині, патрульні отримали повідомлення про ДТП із травмованими, яка сталася на вулиці Чернігівській у Сумах.

Про це повідомляє Патрульна поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Golf під керуванням 61-річного чоловіка та мотоцикла Loncin під керуванням 25-річного чоловіка.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці автопригоди. Також тілесні ушкодження отримав водій Volkswagen Golf, троє його пасажирів, серед яких 14-річна дівчинка, та 25-річна пасажирка мотоцикла", - йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП з’ясовуються.

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