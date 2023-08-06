У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній депутат Сергій Слабенко. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинська служба новин.
"Захисник поліг під час боїв на Запорізькому напрямку. Тіло загиблого повернуть додому завтра, 7 серпня. Більше деталей про загибель Сергія Слабенка, та дату поховання, повідомимо додатково", - йдеться у дописі.
Сергій Слабенко народився 28 серпня 1965 року в Луцьку.
У червні 1982 року закінчив ЗОШ № 5, у липні 1983-го – Луцьке ТУ № 1.
З серпня 1984 року по липень 1988 року навчався у Курганському вищому військово-політичному авіаційному училищі за спеціальністю "військово-політична авіація". Кваліфікація – "вчитель історії та суспільствознавства".
З вересня 1992-го по липень 1993 року – Міжнародний інститут ринкових відносин та підприємництва міста Києва. Спеціальність – організація управління виробництвом, кваліфікація – менеджер-економіст.
З листопада 1999 по липень 2002 року – МАУП (місто Київ). Спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.
У вересні-листопаді 1983-го – робітник Луцького тарно-бондарного комбінату, з листопада 1983-го призваний на військову службу до лав Збройних сил СРСР.
Серпень 1984-го – липень 1988-го – курсант КВВПАУ (місто Курган).
З липня 1988-го по травень 1991-го – служба в Чернігівському ВВАУЛ на посаді заступника командира роти зв’язку та радіотехнічного забезпечення. Звільнений в запас у зв’язку з скороченням штатів.
З липня 1991 року по грудень 1993-го – інженер Луцького міського центру зайнятості населення.
Грудень 1993-го – жовтень 1994-го – менеджер-фінансист в ТзОВ "Юнона" та у Волинській філії АТ "Омета-Інстер" (Луцьк).
Жовтень 1994 року – грудень 1997-го – менеджер-фінансист, начальник відділу програмного забезпечення в ТзОВ фірма "Континіум" (Луцьк).
З травня 1994-го по квітень 2004 року працював у приватних структурах міста Луцька на посадах директора, виконавчого директора та генерального директора.
З червня 2006-го по жовтень 2009-го – заступник голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
З червня 2010-го – член Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
Депутатська діяльність
Травень 2002-го – травень 2006 року – народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Верховна Рада України 4-го скликання.
З травня 2006 року – депутат Волинської обласної ради 5-го скликання.
У жовтні 2010 року обраний депутатом Волинської обласної ради за списком партії "Наша Україна".
Був керівником фракції "Наша Україна" у Волиньраді, членом постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів. Був членом політичної партії "Наша Україна".
З 2015-го по 2020 рік – депутат Волинської облради від ВО "Батьківщина". Член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області