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Ветеран на протезах перед Львівською оперою. ФОТО ДНЯ

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У мережі стало популярним фото українського ветерана на протезах, який разом із коханою стоять перед Львівською оперою.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото розповсюджується у мережі. 

Ветеран на протезах перед Львівською оперою 01

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv c641822a
    Бережи Вас Боже Молодята!
    Дуже красива пара! Фото просто Шедевр!
    Глибока шана усім Воїнам України!
    Вічна пам'ять та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
    Слава Україні!
  • Макс Полиграф 3b5a8b43
    з іншого боку - живий, і має можливість практично вести повноцінне життя
  • растуди
    Героям Слава!
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