Ветеран на протезах перед Львівською оперою. ФОТО ДНЯ
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У мережі стало популярним фото українського ветерана на протезах, який разом із коханою стоять перед Львівською оперою.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото розповсюджується у мережі.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото розповсюджується у мережі.
Бережи Вас Боже Молодята!
Дуже красива пара! Фото просто Шедевр!
Глибока шана усім Воїнам України!
Вічна пам'ять та глибока шана усім полеглим за Україну Воїнам!
Слава Україні!
з іншого боку - живий, і має можливість практично вести повноцінне життя
Героям Слава!