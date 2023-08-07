Вночі ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, на ранок обстріляв громаду Нікопольського району. ФОТО
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Російські військові вночі завдали ракетного удару по Синельниківському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Лисак зазначив, що минулося без загиблих та постраждалих.
На ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії. Мирівську громаду, що на Нікопольщині.