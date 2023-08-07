Наслідки ворожого обстрілу Херсону. ФОТОрепортаж

Протягом ночі окупанти тричі обстріляли Херсон. поцілили у житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канали голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна та ДСНС України.

Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У восьми мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.

Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка — контузія.

Близько 03:15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранення зазнала 93-річна жінка. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.

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