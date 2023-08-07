Зранку Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, під вогнем Вугледар і Новоукраїнка. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч на Донеччині минула відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила.

"Під ранок росіяни обстріляли Рай-Олександрівку Миколаївської громади - пошкоджено 6 будинків і адмінбудівлю. На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар і Новоукраїнка", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Селидовому. Впродовж доби відбувалися обстріли Красногорівки і Новомихайлівки Мар'їнської громади, на ранок - масований артобстріл Авдіївки.

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Кириленко також інформує, що на Горлівському напрямку ворог скинув авіабомбу на Суху Балку Торецької громади - пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків.

На Лисичанському напрямку обстріляні 3 вулиці у Сіверську, зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.