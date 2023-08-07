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Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ "ракетних військ" рашистів. ФОТО

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Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ російських "ракетних військ спеціального призначення".

Про це у Telegram повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", - йдеться в повідомленні.

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Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ ракетних військ рашистів 01
Спецпризначенці ГУР МО на лівобережжі Херсонщини знищили підрозділ ракетних військ рашистів 02

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Топ коментарі

  • Ivan Livliv 4e8bb032
    То не гасло, то їх стиль життя.
  • Анжей b106d7a9
    Браво 💪
    Хороша робота 😉
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    На тряпці зображена зброя з Африки.
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