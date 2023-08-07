Ліквідовано спричинену ворожими обстрілами масштабну пожежу в багатоповерхівці Оріхова. ФОТО

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Оріхові Запорізької області, спричинену ворожими обстрілами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 6 серпня внаслідок обстрілу виникла пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку в Оріхові. Пожежа охопила квартири з 1 по 9 поверхи багатоповерхівки на площі 1400 кв.м.

"Коли рятувальники ліквідовували пожежу окупанти здійснили повторний обстріл. Тож роботи було припинено і відновлено після завершення атаки. Пожежу ліквідовано, жертв немає", - йдеться у повідомленні.

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7 серпня після опівночі окупанти вчергове атакували місто. Внаслідок ворожої агресії у багатоповерхівці знову спалахнула пожежа, у результаті якої виникло загоряння квартир з 1 по 2 поверх. Площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальники оперативно приборкали загорання.