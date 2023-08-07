Білоруські прикордонники допомогли чотирьом нелегалам потрапити до Латвії: мігранти перелізли через паркан. ФОТО

У Державній службі охорони кордону Латвії заявили про нові провокації на латвійсько-білоруському кордоні: прикордонники Білорусі допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан і потрапити до Латвії.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався у неділю 6 серпня. Прикордонники Каплавського прикордонного підрозділу розповіли, що за допомогою технічних засобів спостереження побачили, як білоруські прикордонники допомагають чотирьом мігрантам потрапити на територію Латвії: вони зробили дірку у паркані, а потім залатали її, щоб мігранти не могли повернутися назад.

Зазначається, що усіх чотирьох мігрантів затримали та повернули до Білорусі згідно з процедурою, передбаченою законодавством про надзвичайну ситуацію.

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