У Рівному кінологи з Київщини здобули золото на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухівки. ФОТО
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У Рівному поліція Київщини перемогла на Всеукраїнських змаганнях з пошуку вибухових речовин.
Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
У заході взяли участь понад 20 кінологів з собаками.
Валентина Науменко та її вівчарка Ібро вибороли перше місце у пошуку вибухівки в транспортних засобах. Пес Ібро декілька місяців тому прибув в Україну із Нідерландів з фонду Говарда Баффета.
Золото у пошуку вибухових речовин в багажі отримали Олена Петролай зі своїм вихованцем Паном.
"Цей дует нещодавно повернувся на Київщину з розмінувань деокупованих територій Херсонщини", - зазначив Нєбитов.
Поліція Київщини також здобула перемогу і в загальному командному заліку.