У Харкові затримано залізничника, який "зливав" окупантам маршрути ешелонів із технікою для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого інформатора, який збирав для спецслужб РФ дані про Сили оборони на території регіону.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фігурантом виявився працівник однієї з місцевих залізничних станцій. Він відслідковував маршрути переміщення рухомих складів з військовою технікою ЗСУ. Також поплічник ворога намагався встановити орієнтовну кількість важкого озброєння, яке ешелонами переправляли на передову.

Крім того, зловмисник фотографував наслідки російських повітряних ударів по інфраструктурі обласного центру. Отриману інформацію він надсилав у вигляді медіафайлів у закриту проросійську телеграм-групу.

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Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення.

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