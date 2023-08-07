Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Прокурори зафіксували чергові наслідки збройної агресії РФ на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).















За даними слідства, вранці 7 серпня російські військові нанесли удари по с. Кругляківка та с. Кучерівка Куп’янського району. Попередньо, ворог застосував керовані авіабомби ФАБ-250. Пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції зібрали докази та задокументували наслідки збройної агресії РФ.