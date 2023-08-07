Рашисти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: Загинув 36-річний чоловік, ще одна особа постраждала. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники обстрілюють Нікополь з важкої артилерії.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією. Загинув 36-річний чоловік… Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, тож лікуватиметься вдома", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто. Побито газопровід та лінії електропередач.