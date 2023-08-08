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Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники вночі здійснили 4 обстріли Нікопольського району з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені 2 ліцеї та понівечена адмінбудівля. Зазнали пошкоджень 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, газопровід та 4 лінії електропередач.

У Покровській громаді окупанти обстріляли енергетичний об'єкт. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих.

Зранку російські агресори обстріляли Нікополь. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 01
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 02
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 03
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 04
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 05
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 06
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 07
Протягом ночі росіяни 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини 08

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