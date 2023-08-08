З початку повномасштабного вторгення Росія на 40% спустошила найбільший склад радянської бронетехніки, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

За час повномасштабної війни в Україні Росія зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів, які зберігалися на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на супутникові знімки Google Earth, інформує Цензор.НЕТ.

"Вагжаново" розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 кв. км, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки у Росії.

За п'ять місяців до повномасштабної війни в Україні - у вересні 2021 року - у "Вагжановому" просто неба зберігалося майже 3840 одиниць бронетехніки, підрахували The Moscow Times на основі знімків Google Earth. Через 8 місяців війни - у листопаді 2022 року - на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року - близько 2270. Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) вивезена після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

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У "Вагжановому" техніка зберігалася головним чином просто неба. На знімках за листопад 2022 видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші видимі зі супутника сліди пошкоджень. Аналогічні ознаки можна спостерігати у приблизно половини техніки, що залишилася на базі до травня 2023 року. На території бази також розміщено 10 ангарів, які, за розрахунками The Moscow Times, дозволяють розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх військовослужбовців бази "Вагжаново" The Moscow Times виявили кілька великих знімків танків, які там зберігаються. Опитані військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали в СРСР з 1962 по 1975 рік.

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