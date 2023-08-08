Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко, позивний Монах.

Про це повідомляють у фейсбуці знайомі полеглого воїна, а також ті, хто разом із ним захищав нашу країну, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинув Andrzej Weremijenko. Ветеран ще старого Aйдару, який у перші дні створення бригади наприкінці лютого 2022 року прийшов до нас з побратимами і став основою одного з важливих підрозділів. Інтелектуал, вільна англійська, міг бути "громадянином світу", але залишився українцем", - пише Олександр Курбатов.





"Вчора загинув командир моєї роти. Людина-легенда з батальйону Айдар, Andrzej Weremijenko , позивний "Монах". Людина, котрій особисто я дуже вдячний за мільйон речей. За приклад. За дружбу. І друг, і командир, досвідчений і професійний, порядний і веселий", - зазначає воїн Микита Козачинський.

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За його словами, Веремієнко дбав про людей більш, ніж про себе.

"За два дні до того ми провели трохи часу разом, спілкуючись про старість. Про досвід контакту зі старістю. Про перспективи старості. Дуже сумно, таких більше немає", - додає Козачинський.