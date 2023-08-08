"Спротив зростає": Активісти "Жовтої стрічки" розповсюдили патріотичну символіку в Генічеську та Скадовську. ФОТОрепортаж
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Активісти руху спротиву "Жовта стрічка" поширили патріотичні листівки, замаркували простір жовто-блакитними графіті та знищили пропагандистську періодику на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
Про це повідомили учасники руху, передає Цензор.НЕТ.
"Активістам руху "Жовта Стрічка" вдалось налагодити безперебійний друк плакатів в Генічеську! Тепер ми друкуємо більше 200 плакатів в день та передаємо їх у Скадовськ, Залізний порт, Каланчак та Новотроїцьке!", - йдеться у повідомленні.
Розповсюдження листівок, жовтих стрічок, перетворення "Z-ок" на піщані годинники є потужним інструментом підняття морального духу українців, додають у підпіллі.