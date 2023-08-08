Зранку окупанти обстріляли село Куцурубської громади Миколаївської області (оновлено). ФОТО

Російські загарбники зранку обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджені житлові будинки, транспортні засоби. Дякувати Богу, без потерпілих серед місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

Згодом начальник поліції повідомив, що внаслідок російського обстрілу є постраждалі

"До лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13 та 16 років з мінно-вибуховими травмами. Нині життю хлопців нічого не загрожує", - заначив Шайхет.

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