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Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині. ФОТОрепортаж

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На Харківщині в результаті обстрілу постраждало двоє чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 8 серпня близько 09:20 ворог завдав ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілів на території приватного житлового будинку сталася пожежа на площі 60 кв.м. Об 11:15 загорання ліквідовано.

За попередніми даними, в результаті обстрілу постраждали двоє чоловіків, які госпіталізовані до лікарні.

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Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині 01
Наслідки ворожого удару по Козачій Лопані на Харківщині 02

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.

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