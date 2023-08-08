Канадсько-Українська Фундація передала Україні 100 систем життєзабезпечення MOVES® SLC™. ФОТОрепортаж

Цього тижня Канадсько-Українська Фундація передала Міністерству охорони здоров’я України 100 інтегрованих систем життєзабезпечення MOVES® SLC™ компанії "Thornhill Medical", які будуть використовуватися для наземного та повітряного транспортування тяжкопоранених пацієнтів, а також в інших умовах надання критичної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Системи життєзабезпечення були передані Канадсько-Українській Фундації урядом Канади. Thornhill Medical проводить тренінги з надання допомоги постраждалим та надає інше медичне обладнання. Канадсько-Українська Фундація додає картриджі для апаратів штучної вентиляції легень, які є дефіцитними в Україні і необхідні для належного функціонування MOVES® SLC™.

Поставка 100 апаратів MOVES® SLC™ є найбільшим розгортанням цієї технології порятунку життя з початку повномасштабного вторгнення в Україну. MOVES® SLC™, яка є мікроінтегрованою системою життєзабезпечення, призначеною для надання медичної допомоги в зонах конфліктів та стихійних лих, вже використовується по всій Україні.







Ця технологія, яку уряд України та медичні працівники на передовій прозвали "медичним Джавеліном", використовується для підтримки пацієнтів у лікарнях, у передових хірургічних умовах, у машинах швидкої допомоги та евакуаційних медичних потягах. Тепер у нас буде ще більше можливостей для порятунку життів.

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"Для нас велика честь отримати цю щедру пожертву від Уряду Канади та передати її Міністерству охорони здоров'я України, - каже Віктор Гетьманчук, Голова Правління КУФ. "Поставка цієї унікальної медичної техніки від Thornhill Medical стане відповіддю на нагальні запити українських медиків та урядовців, і, що ще важливіше, ці 100 систем життєзабезпечення врятують життя багатьох тяжкопоранених українців".

Шон Бойд, заступник голови дипломатичної місії Канади в Україні, офіційно передав ці апарати Ігорю Кузіну, заступнику міністра охорони здоров'я України.







"Уряд Канади співпрацює з Канадсько-Українською Фундацією, щоб надати Україні більше портативних систем життєзабезпечення. Ми були раді почути, що перші системи, які ми надіслали, виявилися життєво необхідними для машин швидкої допомоги та іншого транспорту, що евакуює поранених, і допомогли врятувати багато життів. Тепер українські служби швидкого реагування отримають ще 100 одиниць цього обладнання", - сказав Шон Бойд, заступник голови дипломатичної місії Канади в Україні. - Ми захоплюємося мужністю та стійкістю українських лікарів, медсестер та військових медиків. Нехай ці портативні апарати життєзабезпечення допоможуть їм у їхній героїчній та важливій роботі, рятуючи життя українських пацієнтів".

"Переносні системи життєзабезпечення, отримані Міністерством охорони здоров'я України від Уряду Канади, які доставила Канадсько-Українська Фундація, будуть направлені до стабілізаційних центрів та бригад екстреного реагування на надзвичайні ситуації та катастрофи. Ми високо цінуємо підтримку наших міжнародних партнерів та їхню допомогу на "медичному фронті". Портативні системи життєзабезпечення допоможуть контролювати життєві показники пацієнтів, проводити штучну вентиляцію легенів тим, хто перебуває у критичному стані, та запобігати ускладненням під час транспортування до лікарень", - - зазначив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України.







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Канадсько-Українська Фундація - це національний благодійний фонд, заснований у 1995 році на 18-му Конгресі Українців Канади з метою координації, розробки, організації та реалізації проектів допомоги канадців Україні та іншим організаціям у Канаді. Для отримання додаткової інформації: www.cufoundation.ca

Новаторська продукція Thornhill Medical призначена для використання в усьому світі службами екстреної медичної допомоги, гуманітарними та військовими медичними командами. Дослідницькі та комерційні технології Thornhill, орієнтовані на кисень, трансформують догляд за пацієнтами в гуманітарних та військових умовах, а також надихають і дозволяють іншим новим технологіям відкривати життєво важливі рішення для порятунку життя. Інновації Thornhill Medical впроваджуються у більш ніж 19 країнах світу, в тому числі і в Україні. Завдяки команді, яка прагне до відваги, співпраці та порятунку життів, Thornhill Medical є лідером у галузі швидких та високоточних медичних технологій. Для отримання додаткової інформації: www.thornhillmedical.com

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