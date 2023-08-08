Донька Генпрокурора Костіна скаржиться на життя у Фінляндії та хоче "додому в Монако". ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на ТАБЛОID.
"За#бала эта шотландия Финляндия. Я хочу домой в МОНАКО", - написала Настя і показала сумне селфі в Instagram.
Як йдеться в матеріалі Радіо Свобода за 2021 рік, Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, депутата Андрія Задорожного. У той час, як син Задорожного Іван працював поміничком Андрія Костіна.
Насті та Івану тоді нараховували однакову зарплатню - 26 тисяч гривень на місяць. Костіна закінчила Одеську юридичну академію, а на своїй посаді займалася питаннями екології, виїжджаючи на місця екологічного лиха та інформуючи про них свого шефа.
Андрія Костіна призначили на посаду генпрокурора в липні минулого року, попри його сумнівну репутацію.
Судячи з Instagram дочки Костіна, ще навесні вона була у Стокгольмі. Останнє фото в її блозі датоване 17-м квітня.
Після квітня дівчина не оновлювала стрічку свого Instagram
Фото з Монако у Насті в Instagram є лише за минулий рік.
Настя написала, що у Франції вона розквітла
В Одесі Костіна, якщо вірити її блогу, востаннє була в листопаді 2022-го.
Це Настя в Одесі восени 2022
А це вона вже в Стокгольмі у "найкращому ресторані" в лютому цього року