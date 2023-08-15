Два бойовики "ЛДНР", які воювали проти України, отримали 15 років позбавлення волі. ФОТО
Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох громадян України за обвинуваченням у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану, та участі у заборонених збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Так, Київська міська прокуратура у червні 2023 року направила до суду обвинувальні акти відносно шести чоловіків, які після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, в період 2022-2023 років перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "ЛДНР".
Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей. Обвинувачені перебувають під вартою.
"Прокурором у суді доведено, що один з обвинувачених, 38 річний уродженець Луганської області, у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області - у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ЛНР". Чоловік був призначений на посаду помічника гранатометника "204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ", - зазначили у прокуратурі.
Інший обвинувачений, як інформують у Київській прокуратурі, у лютому 2022 року, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в "ДНР" та був призначений на посаду стрільця "1 відділення 2 взводу 2 роти стрілецького батальйону народної міліції ДНР".
"Діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені проводили облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним силам України та здійснював окупацію та охорону захоплених територій України", - додали правоохоронці.
Раніше вироком цього ж суду засуджено ще одного уродженця Донецької області за аналогічні злочини до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розгляд обвинувальних актів відносно трьох обвинувачених триває.