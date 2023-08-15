Два бойовики "ЛДНР", які воювали проти України, отримали 15 років позбавлення волі. ФОТО

Суд у Києві виніс вирок ще двом бойовикам, які воювали на боці так званої "ЛДНР" проти України. Їх засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено двох громадян України за обвинуваченням у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану, та участі у заборонених збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Так, Київська міська прокуратура у червні 2023 року направила до суду обвинувальні акти відносно шести чоловіків, які після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, в період 2022-2023 років перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих "ЛДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителя Мукачевого засудили до 3 років тюрми за ухилення від служби в ЗСУ, - прокуратура

Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей. Обвинувачені перебувають під вартою.

"Прокурором у суді доведено, що один з обвинувачених, 38 річний уродженець Луганської області, у березні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області - у місті Алчевську, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ЛНР". Чоловік був призначений на посаду помічника гранатометника "204 полку 4 роти 3 взводу народної міліції ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований РФ", - зазначили у прокуратурі.

Інший обвинувачений, як інформують у Київській прокуратурі, у лютому 2022 року, добровільно підписав контракт на проходження військової служби в "ДНР" та був призначений на посаду стрільця "1 відділення 2 взводу 2 роти стрілецького батальйону народної міліції ДНР".

Читайте також: Викрито схему, за допомогою якої ухилянти ставали багатодітними батьками, - СБУ. ФОТО

"Діючи у складі різних підрозділів на території Донецької та Луганської областей, обвинувачені проводили облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору Збройним силам України та здійснював окупацію та охорону захоплених територій України", - додали правоохоронці.

Раніше вироком цього ж суду засуджено ще одного уродженця Донецької області за аналогічні злочини до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розгляд обвинувальних актів відносно трьох обвинувачених триває.