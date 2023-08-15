В Ірпені відновили майже тисячу об’єктів, пошкоджених через російські обстріли. ФОТО
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Відбудова пошкоджених об’єктів у місті триває. У будинку за адресою вул. Натана Рибака, 2 ремонтні роботи завершили ще в жовтні 2022 року. За рахунок резервного фонду тут були замінені вікна і вхідні двері. У будівлі проживають 112 людей, серед яких 16 – діти", - йдеться у повідомленні.
Також наприкінці 2022 року відновили й багатоквартирний будинок на вулиці Натана Рибака, 25 В/2. Там мешкають 206 осіб, з них 54 дитини. На обʼєкті замінили вікна та двері за кошти, виділені з резервного фонду. У рамках наданої субвенції були закуплені будівельні матеріали на оновлення фасаду, додає військова адміністрація.
Зазначається, що загалом в Ірпені російські загарбники пошкодили понад 3300 об'єктів, серед них понад 3100 – будівлі житлового фонду.