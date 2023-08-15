Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб. ФОТО

У Смілі, на Черкащині, після російського удару без води залишилися 12 тисяч людей, на ремонт знадобиться 4-5 діб.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у місті триває ліквідація наслідків ворожих атак. Пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів.



"Тому нині наше головне завдання – відновити подання води на місто. Ремонтні роботи вже тривають. Орієнтовно це займе 4-5 діб. Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили", - зазначим Табурець.

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Нагадаємо, цього ранку росіяни атакували Смілу ракетами.