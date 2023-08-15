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Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб. ФОТО

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Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб. ФОТО
У Смілі, на Черкащині, після російського удару без води залишилися 12 тисяч людей, на ремонт знадобиться 4-5 діб.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ. 

Зазначається, що у місті триває ліквідація наслідків ворожих атак. Пошкоджено будівлі, зокрема вибуховою хвилею вибиті вікна, осколками понівечено дахи. Також уражено мережі водо- і теплопостачання. Без води наразі 12 тисяч жителів.

"Тому нині наше головне завдання – відновити подання води на місто. Ремонтні роботи вже тривають. Орієнтовно це займе 4-5 діб. Прошу жителів слідкувати за повідомленнями міської влади: де подання води відбуватиметься за графіком, де і коли – буде підвезення. Для постраждалого медзакладу разом із ДСНС області ми це питання закрили", - зазначим Табурець.

Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб 01

Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб 02

Через ворожий удар по Смілі на Черкащині 12 тисяч людей залишилися без води, ремонт триватиме кілька діб 03

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Нагадаємо, цього ранку росіяни атакували Смілу ракетами.

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