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Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків. ФОТО

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Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків. ФОТО
Кіберполіцейські та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність шахраїв, які розповсюджували фейкову рекламу із зображенням Міністра охорони здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.

"Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару", - ідеться в повідомленні.

Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.

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При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом".

Зазначається, що цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення.

Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків 01

Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків 02
Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків 03

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Топ коментарі

  • Энди Мир
    Та після того що наробило це падло під час ковіду, його фото хоч на чомусь це як наліпка радіація. Тільки повний дебіл щось купе з рекламою цього дегенерата.
  • Энди Мир
    Ну по результатам останніх виборів президента, в Україні було 10 млн клінічних ідіотів, я думаю млн 5 точно здриснули за кордон і ще 5 будуть продовжувати і не таке гімно жерти. Людей які добровільно приймають щоденні курси уринотерапії від віслюка апокаліпсису, вже не врятує нічого.
  • Ksenia VB
    а як вам фото" паслєднєго лоха, доктора комаровского" на марожєнкє , тіпа 100 % якість
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