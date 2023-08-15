Поліція викрила шахраїв, які використовували фото очільника МОЗ для продажу неіснуючих ліків. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Національну поліцію України.
"Зловмисники надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами. Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару", - ідеться в повідомленні.
Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.
При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом".
Зазначається, що цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення.