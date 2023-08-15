Поліція Ірпеня отримала 101 одиницю стрілецької зброї, конфіскованої в США, - нардеп Заблоцький. ФОТОрепортаж

101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, тепер у повному розпорядженні Національної поліції міста-героя Ірпеня.

Про це нардеп, засновник у Ukrainian Arsenal of Liberty Мар'ян Заблоцький повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Ми це зробили. 101 одиниця стрілецької зброї, конфіскована поліцією Маямі, тепер у руках і повному розпорядженні Національної поліції міста-героя Ірпеня. Півтора роки тому це була просто ідея-фікс. Сьогодні — це реалізований проект, аналогів якому не було в історії", - пише він.

"Війни трапляються, коли люди озброєні. Геноциди — коли люди не озброєні. Наш ворог переслідував нас сотні роки, і сотні років буде переслідувати і надалі. Така його природа. Зараз часто говорять про гарантії безпеки. Найкраща з них — це те, що сьогодні одне велике місто США передає величному українському місту. Це зброя. І є безліч способів, при яких рядові американці готові нею з нами ділитися. Поліція — з поліцією, ветерани — з ветеранами, прості громадяни — з простими громадянам", - зауважує Заблоцький.

Він також дякує Олександрові Маркушину, міському голові Ірпеня, народному депутатові Сергієві Іонушасу, Томові Дж. Пламеру за постійну фінінсову підтримку, Кенові Расселу, колишньому члену міськради Маямі, а також керівництву МВС та Нацполіції.

"Запам’ятайте мої слова: це — лише початок. 74 новеньких AR-15 також уже в дорозі і приїдуть для ДФТГ Ірпеня. Також більше 600 крутих одиниць зброї (вже від іншого міста) чекаємо у рамках другої партії. І таких буде дуже багато. Зі всіх штатів. По всьому маршруту бігу Фореста Гампа. Пані-мер одного дуже великого мегаполіса, українка за походженням, сама вийшла на зв’язок, коли дізналась про конфісковану зброю і така: "Ми в ділі!"", - додає Заблоцький.

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