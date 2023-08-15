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СБУ затримала "на гарячому" голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки. ФОТОрепортаж

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СБУ затримала "на гарячому" голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки. ФОТОрепортаж
Служба безпеки ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"До організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками, – працівниками облвійськкомату, адвокатом і посадовицею місцевої лікарні. За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. У підроблені документи зловмисники вписували неіснуючі важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і в подальшому виїхати за межі України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тис. доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення".

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Отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою після проведення кожної оборудки. За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків".

Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів.

У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали "на гарячому" голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта. При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявлено понад 35 тис. доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за двома статтями ККУ:
▪️ ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
▪️ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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Наразі вони перебувають під вартою. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 01
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 02
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 03
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 04
СБУ затримала на гарячому голову ВЛК Житомирщини, яка фальсифікувала для ухилянтів меддовідки 05

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Топ коментарі

  • Leon e9048d82
    Коли Франція де ти живеш знову воюватиме з Німеччиною, то ти просто охрінееш яка "демократія" настане у Франції - і український бардак зараз, під час війни буде тобі здаватися абсолютною свободою і недосяжною мрією
  • Leon e9048d82
    коли Франція буде з кимось воювати серйозно - наприклад з Німеччиною, тоді подивимося який там у вас безвіз настане.

    Ти сходити посрати будеш просити дозвіл - це не Україна де бардак і розпуста навіть під час війни
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Там, як і у кожному військоматі та їх медкомісіях по міськ-райкоматах, 4-6-8 осіб, не меньше, сидять на різних відділеннях і безкарно скирдують гроші, впродовж 10 років….
    Звичайно, у Міноборони про таке неподобство не відомо НІКОМУ, головне завозити гроші вчасно, щоб потім, патіхамувлєс …, разі шухеру!!
    Безкарність за особисту бездіяльность та непрофесійность, КЕРІВНИКІВ ЦОВВ, разом з кодлом у них Держсекретарів із замами, призводить до кривавих наслідків для Українців!!
    Чотириразовий відказник може підтвердити це, разом з усим РНБОУ!!
    Зняттям з посад одних облвоєкомів, це боротьба з діареєю, - пургеном!
    Слава Україні!!
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