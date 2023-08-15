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Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації. ФОТО

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У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі співробітницю Уманського РТЦК та СП, яка за гроші обіцяла допомогу щодо зняття з військового обліку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації 01

За даними слідства, підозрювана одержала 6 200 доларів хабаря за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби. Вона також обіцяла йому виключення з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України.

Під час одержання неправомірної вигоди її затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації 02

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Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації 03

Співробітниці Уманського ТЦК повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України).

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Є професія "бариста", а є "хабариста"...
  • Літій Неоненко
    Ти знову в таких темах? Ти не воюєш,але патякаєш,щоб хтось воював.
  • Літій Неоненко
    Ти ж не йдеш на війну,а пишеш за ухилянтів.І постійно кажеш,що хтось має йти примусово воювати.Ти чому не йдеш? Інвалід? Я взятки не давав.А кордони мають бути відкриті.Немає такого закону,щоб були повністю кордони для чоловіків закриті.І ніхто би хабарі не платив би.
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