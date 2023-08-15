Співробітницю Уманського військкомату затримали на хабарі 6,5 тис. дол. за ухилення від мобілізації. ФОТО

У Черкаській області правоохоронці затримали на хабарі співробітницю Уманського РТЦК та СП, яка за гроші обіцяла допомогу щодо зняття з військового обліку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрювана одержала 6 200 доларів хабаря за вплив на вирішення питання щодо визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби. Вона також обіцяла йому виключення з військового обліку з метою ухилення від призову під час мобілізації та безперешкодного перетину державного кордону України.

Під час одержання неправомірної вигоди її затримали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

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Співробітниці Уманського ТЦК повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 332 КК України).