Армія РФ тричі за день обстріляла з артилерії Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Тричі за день окупаційна армія накривала Нікопольський район Дніпропетровської області артилерійським вогнем.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По них ворог випустив 10 снарядів. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду. Інші наслідки атак рятувальники ще уточнюють.



Крім того Лисак повідомив, що в решті громад – без надзвичайних ситуацій. День минув спокійно.

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