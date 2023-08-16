В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
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Вночі ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних безпілотників.
Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.
"Спочатку ворог спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені. Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області.
Силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.