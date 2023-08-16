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В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

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Вночі ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних безпілотників.

Про це повідомили в ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Одеської міської ради.

"Спочатку  ворог спрямував удар по Миколаївщині, де сили протиповітряної оборони відпрацювали на відмінно – всі дрони були знищені. Пізніше двома потужними хвилями атакував південь Одеської області.
Силами протиповітряної оборони знищено 13 дронів типу "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворог поцілив по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники.

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В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 01
В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 02
В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 03
В Одеській області ворог зруйнував ангари з зерном, на Миколаївщині ППО знищила усі дрони, - ОК Південь 04

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    оце напівзгоріле зерно треба відправити китайцям, нехай жеруть та віддячують своїм великим друзякам...
  • Leshek
    Шуты зеленожопые, где наши ударные дроны массового производства? Они практически уже один порт на Дунае раздолбали , а наши балаболы неделю ликовали от двух выбитых стекол в мацкве. Каких же дебилов выбрал народ в 2019 , уму непостижимо.
  • Бойко
    Головне що в Конча Заспі все добре
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