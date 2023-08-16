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Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

Так, на Волноваському напрямку внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду у Богоявленці, під ударом - Максимівка та Вугледар.

"На Донецькому напрямку зранку росіяни обстріляли з танків дві вулиці Авдіївки. У Курахівській громаді з Ураганів обстріляне сільгосппідприємство.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді у Північному поранено 2 людини, пошкоджено 5 будинків і адмінбудівлю; у Дружбі пошкоджено будинок. По Костянтинівці ворог випустив 4 залпи зі Смерчів — пошкоджено 9 будинків газогін і 2 лінії електропередач. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки. В Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено декілька будинків", - йдеться в повідомленні.

На Лисичанському напрямку у Сіверську 1 особа загинула, а 3 дістали поранення, пошкоджено 2 будинки. У Лиманській громаді загинула 1 особа у Ямполі, а 1 дістала поранення у Торському.

Всього за добу росіяни вбили 4 жителів Донеччини, поранили ще 7. 

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Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 01
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 02
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 03
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 04
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 05
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 06
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 07
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 08
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 09
Наслідки обстрілів Донеччини рашистами: Протягом доби росіяни вбили 4 особи, ще 7 дістали поранення 10

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