Новини Фото • Агресія Росії проти України

З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня. ФОТО

3 69811
Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів", - йдеться в повідомленні.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконгу прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України. Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

"Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - зазначив міністр.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. 

З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня 01
З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Янковенко Владислав 640a39ca
    Доброго шляху!
  • Сайко Костя 974ace5e
    Гонконг это Китай 🇨🇳. Пришлось узким соснуть.
  • Alexey fandorin
    ОГО!! Ничего себе, я думал оно как яхта Беда корни в причал пустило. Вот влипли пацаны с этим Шульте. Сумму попадалова даже представить себе страшно. Евреи ЗИМ ночью 23/02 на другой причал под выгрузку тоже стали, но утром вместо выгрузки свернули удочки и ходу нахрен из Одессы, в Констанце ящики наши повыкидывали. А вообще многие заявленые судозаходы в течении всего февраля уже отменялись линиями, якобы по техническим причинам.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини