З Одеського порту вийшло перше судно з 16 липня. ФОТО

Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE під прапором Гонконгу тримає курс на Босфор. На борту – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів", - йдеться в повідомленні.

Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" під прапором Гонконгу прямує коридором, який встановлений для цивільних суден з/до портів України. Він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту – понад 30 тис. тонн вантажу, зокрема з продовольством.

"Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - зазначив міністр.

Нагадаємо, останній раз судно виходило в рамках Зернової угоди 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, російська федерація вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту.



