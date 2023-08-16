Намагався влаштуватися до лав десантників ЗСУ, щоб "зливати" їхні позиції на передовій: СБУ затримала російського "крота". ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР затримали на Київщині зрадника, який намагався вступити до підрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ для збору розвідданих на користь РФ.

Про це в телеграмі повідомляє Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, за вказівкою агресора він мав дізнатися про місця базування тренувальних центрів українських десантників та орієнтовну кількість особового складу, який проходить навчання на полігонах. У подальшому фігурант планував відбути в один з фронтових районів, щоб "зливати" окупантам геолокації бойових позицій та переміщення десантно-штурмових підрозділів ЗСУ на передовій.



Однак співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на етапі оформлення на військову службу до Сил оборони.



Зловмисником виявився мешканець Херсону, який на період окупації міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили "старшим інструктором-кінологом відділу охорони" у складі окупаційної "Голопристанської виправної колонії". На цій "посаді" він займався підготовкою загонів, які конвоювали викрадених місцевих жителів до камер російської тюрми.

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За наявними даними, саме тоді він потрапив до поля зору російських спецслужб, які залучили його до негласної співпраці.



Після звільнення Херсону ворожий поплічник отримав завдання від окупантів "залягти на дно" і згодом переїхати до Київської області. На території столичного регіону він мав звернутися до місцевого військкомату, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ і там приступити до виконання ворожих завдань.



Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Нині він перебуває під вартою. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

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