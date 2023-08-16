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На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС. ФОТО

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Після підриву росіянами Каховської ГЕС та різкого падіння рівня води на береговій смузі острова Хортиця на території тамтешнього заповідника знайшли кілька сотень нових археологічних предметів.

Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що території, які були під водами Дніпра, вперше за 70 років опинилися на поверхні. Зараз співробітники Національного заповідника "Хортиця" щодня проводять інспекції та знаходять археологічний матеріал.

"За цей період знайдено кілька сотен археологічних предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів", - йдеться у повідомленні.

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Знайдені пам’ятки можна поділити на три групи:

1) кераміка різного часу та призначення - від 6-5 тис. до н.е. і до 19 ст.;

2) давні інструменти з кременю для полювання або обробки;

3) металеві знахідки - монети, мушкетні та пістольні кулі часів козаччини, пряжки, застібки, деталі від зброї;

4) скло - уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.

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"Усі виявлені археологічні знахідки проходять процес камеральної обробки та додаються до польового опису, який надалі буде основою для створення археологічного звіту", - розповіли в Мінкульті.На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 01
На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 02
На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 03
На Хортиці виявили кількасот археологічних знахідок після руйнування Каховської ГЕС 04

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Був би у нас міністр культури нормальним державником, вже б підняв питання охорони берега Каховського водосховища силами військових, ніби для запобігання проникненню ДРГ, а насправді для захисту від "чорних копачів", які, тут писали, вже на повну котушку розробляють.
  • MrStepanovM
    нет худа без добра...
  • 5 копійок
    А скільки їх ще затопили совіти
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