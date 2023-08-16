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ГО "Мрія дітей України" вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

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Голова ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова з робочим візитом відвідала Дніпро. У квітні 2023 року міська влада Дніпра та ГО "Мрія дітей України" уклали меморандум про співпрацю. Цього разу під час робочої зустрічі з очільником міста Борисом Філатовим домовились про подальшу розбудову роботи організації в регіоні та напрацювання міських цільових програм з підтримки захисників, захисниць та їхніх родин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Відома волонтерка також особисто відвідала родину загиблого захисника, у якого залишилось двоє дітей - донька 11 років і син 14 років. Діти повернулись із відпочинку на Закарпатті, де були в межах проєкту "Літо без війни". Волонтерка привезла їм планшет, канцтовари, шкільне приладдя, повербанк, посібники, одяг.

ГО Мрія дітей України вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині 01

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ГО Мрія дітей України вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині 02

"Я сама мама трьох синів. І знаю, що немає нічого найдорожчого за миті, коли твоя дитина щаслива. Під час таких візитів мами кажуть: "Дякую, що не забуваєте про нас". А ми, як суспільство, й не маємо права забути, якими б важкими не були часи. Ці діти – наші спільні. І відповідальність за них – наша спільна", - каже Ярова.

ГО Мрія дітей України вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині 03

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Зараз у Дніпропетровській області під опікою ГО "Мрія дітей України" вже перебуває понад 400 родин загиблих військових, які системно отримують допомогу: відправлення з одягом, продуктові набори, гаджети для навчання. Понад 100 родин – оздоровились та відпочили на Закарпатті та закордоном у межах проєкту "Літо без війни", майже 200 дітей вивчають англійську мову та програмування за освітніми проєктами організації.

ГО Мрія дітей України вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині 04
ГО Мрія дітей України вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині 05

Завершився візит зустріччю Дани Ярової з громадськістю Дніпра.

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