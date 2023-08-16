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$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав "схему" для ухилянтів. ФОТО

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Посадовець ДСНС на Кіровоградщині за $8 тис. допомагав ухилянтам оформити інвалідність комусь із близьких родичів і в такий спосіб уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Замовників переконував, що є "свої" лікарі, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності близьким родичам. Її отримання стане підставою для уникнення мобілізаційного процесу", - йдеться у повідомленні.

Посадовець ДСНС залучив до "схеми" свого брата - через нього передавали кошти.

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Обох чоловіків спіймали на гарячому, коли вони отримували від "замовника" кошти. Їм повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Спільникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав схему для ухилянтів 01
$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав схему для ухилянтів 02
$8 тис. за інвалідність родича: посадовець ДСНС придумав схему для ухилянтів 03

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Топ коментарі

  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Ще є одна каста ухилянтів, про які у нас не згадують: це колишні професійні військові і мусора, які собі на дємбєль купляли інвалідність. І мало того, що в 40-45 років вони були пенсіонерами за вислугу років, так іще й отримують додаткове бабло за інвалідність якої немає. Якщо перевірити цю писдоту по новому колу в влк, то можна не тільки зібрати 20-50 тис навчених вояк для війни, так і ще зекономити сотні мільйонів на фейкових виплатах.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Зачекай. Зараз викладуть фото з замальованими прізвищами і обличчями.
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Особисто знаю одну таку потвору. Воно всю службу грабувало армію через схєматози, потім купив собі УБД, а на пенсію порішав інвалідність. Тепер з чималою державною пенсією, втік у Болгарію де нормально живе коло моря, як "біженець".
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