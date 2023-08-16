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Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР. ФОТО

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Лікарі Миколаївського обласного центру психічного здоров’я видавали ухилянтам "липові" медичні довідки про непридатність до військової служби.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Кожна довідка коштувала $1,5 тис. Щомісячно їх оформлювали на понад $100 тис.

Директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю, який підбирав "клієнтів", збираються повідомити про підозру в хабарництві. Їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зараз слідчі встановлюють, хто ще з лікарів був причетний до оборудки.

Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР 01
Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР 02
Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР 03
Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР 04
Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР 05

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv
    Не факт... Оно пі@ар кива на обліку у психіатра перебував, а у той же час і табельну зброю мав, авто водив, у ВР працював яко народний обранець

    "В суді Кива повідомив, що перебував на лікуванні в Полтавській обласній психіатричній лікарні з діагнозом черепно-мозкової травми з психопатизацією особистості.

    З лікарні Кива, вийшов, але інвалідність ІІ групи в нього залишилася. Залишився хворобливий стан здоров'я, внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм."
    https://24tv.ua/dovidka_kivi_pro_psihdiagnoz_vidmazka_vid_pokarannya_chi_realniy_diagnoz_n1249994
  • Люба Бусько
    А в мому воєнкоматі психіатр з ВЛК на лексусі їздить. Він в районній поліклініці справки ще видає. На хабарі ловили декілька років назад. Саме цікаве що дивлячись на його поведінку стає зрозуміло що він психічно не є здоровим.
  • Ned Stark
    Чорновол і Парубій не були з довідками - то пєтушарій поширив інфу, а коли йому показали, що довідки заповнені з помилками, то швидко здав назад і сказав, що це йому знайомі менти фейк злили...
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