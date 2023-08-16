Психіатри у Миколаєві заробляли на ухилянтах понад сто тисяч доларів на місяць, - ДБР. ФОТО
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Лікарі Миколаївського обласного центру психічного здоров’я видавали ухилянтам "липові" медичні довідки про непридатність до військової служби.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, цей "бізнес" організував директор медичного закладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів", - йдеться у повідомленні.
Кожна довідка коштувала $1,5 тис. Щомісячно їх оформлювали на понад $100 тис.
Директору обласного центру психічного здоров’я та правоохоронцю, який підбирав "клієнтів", збираються повідомити про підозру в хабарництві. Їм загрожуватиме до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зараз слідчі встановлюють, хто ще з лікарів був причетний до оборудки.