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Банда рекетирів, які "вибивали" гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією знешкодила злочинне угруповання, яке займалося рекетом на Житомирщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 01

Щодня зловмисники "вибивали" з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити "данину" учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів. У застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військового, якщо він не передасть рекетирам всю суму грошей.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 02
Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 03

У результаті спецоперації правоохоронці затримали 2 лідерів та 6 активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 04

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Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 05
Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 06

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників. До складу банди вони залучили своїх знайомих, які раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в їхніх авто виявлено:

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 незареєстровані бойові засоби ураження;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 списки потерпілих;

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 07 банківські картки та мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 12
Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 13

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Банда рекетирів, які вибивали гроші з військовослужбовця ЗСУ, затримана на Житомирщині, - СБУ 14

Наразі затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Шкода, що не ліквідували при затриманні. А що? Спробували чинити опір, відкрили вогонь на ураження.
  • мыкола дрон
    так называемый " министр" юстиции малюска,который НИХРЕНА ,от слова совсем, не занимается своей работой----где ЗАКОНЫ об уголовной ответственности за уголовные преступления в ВОЕННОЕ время !!!!!! этот ТРУТЕНЬ получает только бабло и занимается сэлфи,таких моральных уродов свет не видывал,однако он нужен портнову и татарову,как ТРЯПКА о которую можно ноги вытереть
  • Деніс Войцеховський
    Добре, що відмазались. Такі своїх на позиції переб'ють і до русскіх братушєк втечуть.
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