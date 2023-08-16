Окупанти тричі за день били з артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 серпня, окупанти обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини. Через ворожі атаки є загиблі та поранені серед мирного населення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"За день окупанти тричі били по Нікополю та Марганецькій громаді з артилерії. Внаслідок обстрілу поранено 63-річного чоловіка, мешканця Нікополя. Його госпіталізували з діагнозом - мінно-вибухова травма, осколкові поранення грудної клітини та лівого колінного суглоба. Надана уся необхідна медична допомога. Зараз він перебуває у стані середньої тяжкості.



Пошкоджено кафе, 14 житлових будинків, 8 господарчих споруд, 3 автомобілі, 5 ліній електропередачі та сонячні панелі", - написав він.

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Крім того, як уже повідомлялося, окупанти обстріляли Межівську громаду Синельниківського району.

"Це близько 160 км від Дніпра. Громада межує з Донецькою областю. Загинув зовсім молодий хлопець. Йому було 18 років. Поранено 6 осіб, з них - дівчинка 2,5 роки. Її та ще одного з поранених госпіталізували. Дівчинка вже почувається добре, знаходиться вдома. Пораненим надали усю необхідну допомогу. Усі, хто цього потребує, будуть доставлені після стабілізації бригадами екстреної медичної допомоги з районної до наших обласних лікарень", - додав Лукашук.



Як повідомив Лукашук, залучено 2 евакуаційні автобуси від селищної громади, евакуйовано 12 осіб з небезпечної зони. З постраждалими працює психолог.



Внаслідок обстрілу пошкоджені 49 будинків, навчальний заклад, автомобілі та мікроавтобус. Також сталася пожежа на сільгосппідприємстві. Рятувальники ліквідували вогонь.



Як зазначається, в інших громадах області було тихо.

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