У Києві вшанували пам’ять Андрія Бабінського - воїна 80-ої ОДШБр та засновника "Мегамаршу у вишиванках". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулося вшанування Андрія Бабінського - воїна 80-ої окремої десантно-штурмової бригади та засновника "Мегамаршу у вишиванках", який загинув у бою на Запорізькому напрямку.