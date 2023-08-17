Українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла на одній із розмитих річок, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні українські рятувальники змінили напрямок русла на одній із розмитих ділянок річки Савінья у Словенії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ДСНС.

У повідомленні зазначається: "Це було основним завданням на одній із локацій. Роботи проводились для того, щоб укріпити від подальшого зсуву та розмивання протилежний берег і таким чином запобігти руйнуванню житлових будинків.

Для чого рятувальники та техніка безперервно працювали протягом 5 днів та перемістили за допомогою екскаваторів близько 4 тисяч кубометрів каменю та намулу.

Загалом же від початку робіт фахівці ДСНС розчистили 870 метрів русла, облаштували понад 200 метрів дамби та укріпили близько 500 метрів берега.

Також надали допомогу місцевим мешканцям у розборі будинку та трьох дерев'яних конструкцій, зруйнованих паводком".

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