Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно

Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді обговорив темпи постачання техніки та боєприпасів та наступні кроки для функціонування "зернового коридору".

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - йдеться у повідомленні.

Під час наради також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.

Також ішлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району.





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"Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині. Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - резюмував Зеленський.