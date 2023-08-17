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Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно

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Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді обговорив темпи постачання техніки та боєприпасів та наступні кроки для функціонування "зернового коридору".

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - йдеться у повідомленні.

Під час наради також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.

Також ішлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району.

Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно 01
Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно 02

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"Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині. Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - резюмував Зеленський. 

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Анти-колорадос на Линии обороны выдал сегодня такой текст:

    Волонтерка. И снова случайные совпадения
    Помните мою статью «Случайные совпадения» 22 декабря 2022 года, про удивительные совпадения, произошедшие прямо перед вторжением? Напомню:
    - На границе с Белоруzzией в момент вторжения не оказалось наших войск, только пограничники;
    - С аэродрома в Гостомеле отвели большую часть войск нацгвардии, оставив только 150 срочников для несения караульно-постовой службы;
    - Аэропорт Жуляны остался вообще без охраны. Ни полиции, ни нацгвардии. Генерал Кривонос, не имеющий на то время никакой должности и добровольцы заливали маслом взлетные полосы Жулян и взяли аэропорт под охрану;
    - За неделю до вторжения генерал Залужный получает приказ передислоцировать все войска с харьковского направления в зону ООС, и просто «не успевает» это сделать, тем самым спасая Харьков от оккупации;
    - В конце 2021 года происходит разминирование всех проходов из оккупированного Крыма на территорию Украины, и орки за сутки оказываются аж под Николаевом;

    - Переданные Великобританией и США почти все Джавелины, NLAW и Стингеры на момент вторжения лежат на складах на Яворивском полигоне, и только мизер передан в ВСУ;
    - Татьяна Чорновол и Сергей Пашинский вывозят - спасают Стугны и Нептуны, не имея на то никаких полномочий, а должностные лица, которые обязаны это делать, пропали;
    - Окружной Административный Суд Киева в собственности судьи Вовка принимает от адвокатов Януковича иск о незаконном смещении оного с должности президента, несмотря на истечение срока давности;
    - Самая первая колонна орков состоит не из ударных частей, а из СОБРа, с дубинками и щитами. СОБР едет не воевать, а разгонять митинги, и был очень удивлен, когда их начали жечь.
    Можно долго продолжать этот список. Сюда ложится и внезапная пропажа президента-регента Йермака на неделю, и парадная форма орков, и боекомплект с харчами на 3 дня, и списки лиц, подлежащих уничтожению у орков и многое многое другое.

    Мой вывод тогда, и сейчас многократно подтвержденный - это не совпадения. Верховная власть в лице Зе и Йермака своими действиями сдавали страну врагу.

    А потом в марте 2023 года совершенно неожиданно генерал Виктор Муженко в своем интервью не только подтверждает мои выводы, но и существенно дополняет перечень этих очень уж случайных совпадений. Я писал об этом в статье «Этот дождь надолго», 30 марта 2023 года. Там генерал подробно рассказывает о расформировании в 2021 году дивизиона ПВО вдоль Киевского моря, что создало комфортные условия орковскому десанту на Гостомель, и о срыве гособоронзаказа на 2019-2021 года, и о ракетах «Гром», и о теробороне, и кто защищал Киев первую неделю вторжения. И везде, палками в колеса, торчат уши опричников Зе и Йермака.

    Мои знакомые и родня зятя рассказывали (а сейчас это общеизвестно), что орки в селах Вышгородского района с 24 февраля 2022 года сразу ходили по домам с тремя списками:
    - владельцы оружия
    - участники АТО и украинские активисты;
    - известные и уважаемые в Украине люди.

    Оружие сразу изымали. И если со списками владельцев оружия все понятно, продажный мент (или понт, как сейчас правильно?) из разрешительной системы в Киеве мог слить базу, то кто составлял два других списка, причем очень подробных списка? Неужели участковые полицейские в селах и сельские рады? Кто бы мог подумать… А главное, кто же давал указание этим винтикам системы составлять такие списки?

    И вот сейчас я вижу, что неудавшаяся попытка сдать Украину при вторжении провалилась, но Зе и президент-регент Йермак не успокоились и нашли новые, более изощренные способы сдачи страны врагу. План сдачи, по моему мнению, состоит из трех компонентов:
    - лишить ВСУ нормального обеспечения;
    - посраться и разорвать отношения с союзниками;
    - доказать несостоятельность Украины как государства.

    Это только на первый взгляд мародерство в Министерстве Золотых Яиц якобы есть воровство и коррупция. Нет. Воровство - это для отвода глаз. Цель - нанести тысячи порезов ВСУ отсутствием нормального обеспечения.

    Изощреннейшая бюрократия, продажа американских гуманитарных аптечек IFAK и покупка за бюджетные деньги китайского медицинского лайна, постоянная нехватка топлива, ГСМ и БК в войсках, аферы с формой, брониками и касками. Список можно продолжать долго.

    Мордор учится, запускает свою военную промышленность на 300%, выкупает сотнями тысяч дроны у Китая. Что делает наше правительство? Выделяет 40 ярдов на развитие дронов и ставит командовать деньгами академика - рыга. А почему бы не отдать эти деньги волонтерам, которые давно и успешно этим занимаются? Netpeak, Армия дронов, Птички победы, Дикие шершни - это все успешные волонтерские проекты, поставляющие уже тысячи дронов в ВСУ. Где здесь держава? А держава, в лице зеленой власти, как обычно - гадит своей стране.

    Дроны - только один пример. Я уже устал писать об элементарных вещах, которые тянут волонтеры, и которые держава могла бы решить по щелчку пальцев. Например, приборы ночного видения и тепловизоры. Но нет. Умирайте, украинцы, зеленой власти не до вас.
  • Семен Непийпиво
    А можна попрохати союзників, включити в наступний оборонний пакет, дещо значно серйозніше ніж ракети, танки, літаки:
    - суддів,
    - прокурорів,
    - міністрів,
    - депутатів
    - і може навіть ....., краще промовчу, а то ще посадять.
  • Yakov Yakov a510eb23
    а самі коли почнемо виробляти **********? як там новоназначений керівник укроборонпрому кіндерсюрприз, успішно розвалює галузь?
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