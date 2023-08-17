Зеленський про постачання техніки та боєприпасів: МЗС та Міноборони працюватимуть з партнерами, щоб у наступних пакетах було саме те, що потрібно
Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - йдеться у повідомленні.
Під час наради також заслухали доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими.
Також ішлося про ліквідацію наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуацію з Куп’янського району.
"Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині. Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - резюмував Зеленський.