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Допомагала "ухилянтам" отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

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Посадовицю Льотної академії Національного авіаційного університету спіймали на хабарі у розмірі 23 тисячі гривень. Вона допомагала отримати відстрочку від мобілізації за вступ в аспірантуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, керівниця аспірантури Льотної академії НАУ вимагала 23 тисячі гривень від двох жителів Кіровоградської області. За цю суму вона обіцяла розв'язати питання з успішним складанням іспитів для вступу на аспірантуру. Вступ до університету дозволив би уникнути мобілізації.

Жінка отримувала хабар частинами. Викладачку затримали у власному кабінеті після передачі другої частини хабаря у розмірі 11,5 тисяч гривень.

Фігурантці вже оголосили підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Незабаром суд обере їй запобіжний захід.

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Зазначимо, що у повідомленні правоохоронців відсутнє ім’я посадовиці, однак за інформацією сайту Льотної академії, аспірантуру очолює Галина Пухальська.

Допомагала ухилянтам отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора 01Допомагала ухилянтам отримати відстрочку від призову: Посадовицю аспірантури Льотної академії НАУ викрито на отриманні 23 тис. грн хабара, - Офіс Генпрокурора 02

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Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    Ну в основному от таких і ловитимуть. А нарід радісно кричатиме ура і кидатиме в повітря ліфчики. А в цей час мільярди пиляються на перекладанні бруківок, на будуванні нікому не потрібних доріг в горах, на переливанні торішнього асфальту, тощо...
  • Центр 820
    і 4 і 24 років тому у всіх вузах так само брали хабарі як і зараз. і не лише в вузах, всюди.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Боже, за 4 з лишнім років керування країною "кварталом" корупція пробралася до кожної віддаленої школи, лікарні і села. Я мовчу, що твориться у великих містах. Ось, що означає передати всю повноту влади одній особі, Верховна Рада під ним, уряд під ним, всі силовики і інші міністерства під ним. Були якісь непокірні мери, так там створили військово-цивільні адміністрації і гроші попливли куди потрібно, в основному на барабани для бомбосховищ. Малі клєрки бачать, як мародерать їх керівники і собі не відстають.
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