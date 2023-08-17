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У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Соцмережами ширяться фото зрізаних у парку Київського політехнічного інституту дерев. В КПІ кажуть, що дерева були сухими й небезпечними і замість них посадять нові.

Дерева вирізали на ділянці, де росли ясени, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання Хмарочос.

Фото пнів на місці зрізаних дерев опублікував фотограф Ян Доброносов. "Виглядає як знущання на містом та природою... Впевнений, що існує якесь законне рішення. Але враження гнітючі", - написав він.

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У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 01У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 02У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 03У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 04У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 05У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 06

Враження Доброносова розділяють інші користувачі соцмережі. "Парк КПІ. Навіть не знаю, що сказати, це якась паралельна площина до того, що можна зрозуміти", - пише Кирило Виноградов. Арборист Володимир Ветроградський розповів, що три з половиною роки тому, коли ясени лише починали хворіти, приходив до керівництва закладу з пропозицією зберегти та відновити дерева, але йому пообіцяли лише "подумати над пропозицією".

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У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 07

Голова кліматичного департаменту КМДА Олександр Возний наголосив, що ділянка перебуває у постійному користуванні КПІ та не обслуговується містом.

За його інформацією, у 2021 році комісія зафіксувала 245 сухостійних дерев у парку. Та надалі адміністрація інституту не зверталася до Управління екології або підпорядкованих комунальних підприємств з даного питання.

Проректор КПІ з адміністративної роботи Вадим Кондратюк розповів, що дерева видалили в рамках оновлення парку.

"Виявлено аж 137 аварійних дерев, які є небезпечними, у зв’язку з чим необхідно провести комплекс робіт по їх кронуванню або повному їхньому видаленню. Щоб унеможливити травмування людей, ми маємо виконати рішення "Зеленбуду" згідно з актами, тому маємо провести видалення цих дерев", - каже він.

Кондратюк обіцяє, що восени на місці видалених дерев посадять нові.

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На сайті КПІ йдеться, що проєктувальники близько 10 років тому обстежили парк і виявили, що на 1 гектар території припадає 600 дерев, а за нормами має бути 300-350.

"Така ситуація склалася ще й через те, що проти вирубки дерев часто виступала громадськість, яка, будучи необізнаною у парковій справі, визнавала тільки вирубку хворих дерев, а належну роз’яснювальну роботу не було проведено", - стверджують в Політеху.

У парку КПІ в Києві в рамках оновлення зрізали частину дерев. Соцмережі обурені 08

Топ коментарі

  • Vitaliy Mauler 38e56924
    Наверное готовят место для посадки второго миллиарда деревьев
  • Ned Stark
    Ви там взагалі були? Там демаскуй, не демаскуй - територія КПІ величезна і парк ж лише з одного боку від корпусів...
  • Алекс Скела
    Дерева - то гуйня.
    Нам запросто можуть пояснити, чому епоха бідності скінчилася лише для малої купки громадян.
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