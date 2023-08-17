Новини Фото

Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 7552
Сьогодні, 17 серпня, у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності попрощалися із полеглим захисником України Андрієм Веремієнком, з позивним Монах.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Андрій Веремієнко - майданівець, учасник бойових дій з 2014 року, офіцер 128 бригади ТРО. Загинув 6 серпня цього року під час бойових дій в районі Старомайорского. 

Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 01
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 02
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 03
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 04
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 05
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 06
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 07
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 08
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 09
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 10
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 11
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 12
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 13
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 14
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 15
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 16
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 17
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 18
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 19
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 20
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 21
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 22
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 23
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 24
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 25
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 26
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 27
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 28
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 29
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 30
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 31
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 32
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 33
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 34
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 35
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 36
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 37
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 38
Із загиблим воїном Андрієм Веремієнком попрощалися у Києві 39

Похоронять Героя на Лук'янівському кладовищі.

Раніше повідомлялося, що захищаючи Україну, на фронті загинув воїн Андрій Веремієнко.

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини