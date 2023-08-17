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У Великій Британії новобранців ЗСУ під керівництвом інструкторів з Канади навчають штурмувати окопи. ВІДЕО+ФОТО

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У рамках багатонаціональної навчальної операції INTERFLEX у Великій Британії новобранці Збройних сил України під керівництвом канадських інструкторів відпрацьовують вправи зі штурмових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

"Канадські інструктори вчать українських новобранців атакувати і зачищати окопи - вправи зі штурмових дій відпрацьовують під час багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" на одному з полігонів Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після відпрацювання вправи група разом з інструктором за допомогою перекладачів аналізує правильність виконання вправи і розбирає помилки.

"Нам важливо, що Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а також Канада та інші країни продовжують дієво підтримувати Україну в довгостроковій боротьбі з порушенням її суверенітету та відновлення міжнародної безпеки та норм", - додали у Генштабі.

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У Великій Британії новобранців ЗСУ під керівництвом інструкторів з Канади навчають штурмувати окопи 01

Топ коментарі

  • shokolad
    наші хлопці і самі вже можуть навчити новобранців штурмувати окопи. Інтрукторів треба обирати з тих досвідчених Воїнів, які пройшли довбані пекла і вижили!!
  • Генерал Сисько
    І де ж це браві канадійські інструктори навчилися окопи штурмувати?
  • shokolad
    теорія це чудово, без неї ніяк, але погодьтеся, ви б скоріше лікування своїх хвороб довірили досвідченому лікарю, ніж відміннику, який щойно вийшов з інституту. На війні так само. Бо на війні питання життя та смерті стоїть набагато гостріше ніж будь де.
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