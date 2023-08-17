У Великій Британії новобранців ЗСУ під керівництвом інструкторів з Канади навчають штурмувати окопи. ВІДЕО+ФОТО
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
"Канадські інструктори вчать українських новобранців атакувати і зачищати окопи - вправи зі штурмових дій відпрацьовують під час багатонаціональної навчальної операції "Інтерфлекс" на одному з полігонів Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після відпрацювання вправи група разом з інструктором за допомогою перекладачів аналізує правильність виконання вправи і розбирає помилки.
"Нам важливо, що Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, а також Канада та інші країни продовжують дієво підтримувати Україну в довгостроковій боротьбі з порушенням її суверенітету та відновлення міжнародної безпеки та норм", - додали у Генштабі.