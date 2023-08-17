Наслідки ворожих обстрілів Куп’янщини. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Куп’янщини Харківської області, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 16 серпня близько 16 години збройні сили РФ обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого смертельні поранення отримав чоловік. Його було ушпиталено, медики боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалось.













Крім того, 17 серпня близько 10:10 ворог вкотре обстріляв місто, у результаті чого загинула жінка. Ще одна мирна мешканка отримала осколкові поранення.

Сталось загоряння будинку площею 80 кв м.

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Встановлено, що ворог застосував артилерію. Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що ворог ударив по Куп’янщині, загинула жінка, 1 людину поранено.