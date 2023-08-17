Покращена копія "Шахеда": Китай представив на форумі в РФ свій дрон-камікадзе. ФОТО

Китай представив на російському форумі "Армія-2023" покращену копію іранського Shahed-136 - дрон-камікадзе Sunflower 200.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defense Express.

Китайський дрон, як і його іранський аналог, може пролетіти 1500-2000 км зі швидкістю 160-220 км/год і здатен нести 40 кг вибухівки. Але він набагато легший за Shahed - 175 кг замість 240. Це дозволяє йому опцію вертикального зльоту - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах".

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Скільки таких дронів планує виготовляти Китай та чи збирається постачати їх до РФ, поки невідомо. Втім, сама наявність такої розробки свідчить, що Росія може мати кілька паралельних джерел комплектуючих, щоб і далі виготовляти дрони-камікадзе для ударів по Україні.





