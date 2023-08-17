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Покращена копія "Шахеда": Китай представив на форумі в РФ свій дрон-камікадзе. ФОТО

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Китай представив на російському форумі "Армія-2023" покращену копію іранського Shahed-136 - дрон-камікадзе Sunflower 200.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defense Express.

Китайський дрон, як і його іранський аналог, може пролетіти 1500-2000 км зі швидкістю 160-220 км/год і здатен нести 40 кг вибухівки. Але він набагато легший за Shahed - 175 кг замість 240. Це дозволяє йому опцію вертикального зльоту - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах".

Дивіться: Дрон, куплений за кошти читачів Цензор.НЕТ, влучає у бетонний бліндаж та "трьохсотить" двох окупантів. ВIДЕО

Скільки таких дронів планує виготовляти Китай та чи збирається постачати їх до РФ, поки невідомо. Втім, сама наявність такої розробки свідчить, що Росія може мати кілька паралельних джерел комплектуючих, щоб і далі виготовляти дрони-камікадзе для ударів по Україні.

Покращена копія Шахеда: Китай представив на форумі в РФ свій дрон-камікадзе 01
Покращена копія Шахеда: Китай представив на форумі в РФ свій дрон-камікадзе 02
Покращена копія Шахеда: Китай представив на форумі в РФ свій дрон-камікадзе 03

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А им чим можемо українців порадувати окрім щоденних роліків зеленського ?
    Та вже би на ті гроші якогось дрона купили.
  • Ksenia VB
    Та ясна справа. Тому я до 2019 всіляко агітувала болванів за правильне рішення, щоб вони не наробили біди собі і мені. Але де там. От як можна ставитись до співгромадян, які фактично привели в державу війну. Ми ж кілька років майже в прямому ефірі споглядали як готується наступ коцапні. Оті всі розмінування, розведення, приниження армії, псевдопаради з зайцями замість бійців, зруйнування тризубу в СБУ. Для мене особисто війна не сюрприз, більше закономірність.
  • 18c49ed2
    А где наш вариант? Почему при объявленном финансировании в 40 млрд. власть через вице-премьера Федорова просит народ скинуться на БПЛА? Где тогда осели деньги?
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